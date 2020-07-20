السعودية اليوم / مقتل 16 عسكريًا وإصابة 28 آخرين إثر هجوم مسلح بنيجيريا



أبوجا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

قُتل 16 عسكرياً في نيجيريا، اليوم، جراء هجوم مسلح في ولاية "كاتسينا" شمال غربي البلاد.

وأضاف مسؤول عسكري نيجيري، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاعتداء أسفر أيضاً عن إصابة 28 عسكرياً، ولم يكشف عن الجهة التي نفذت الهجوم.

وبحسب تقرير شبكة غرب أفريقيا لبناء السلام (مستقلة)، لعام 2020، فإن "كاتسينا" شهدت حتى الآن مقتل ألفي شخص ونزوح أكثر من 33 ألفاً، جراء الاعتداءات التي نفذتها العصابات المسلحة.

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