السعودية اليوم / تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



موريتانيا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الصحة الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، اليوم، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 450 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 3436 شخصًا، بعد أن تعافي 157 مريضًا من هذا الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء ليصبح عدد المتوفين 155 شخصًا.

// انتهى //

02:20ت م

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موريتانيا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، اليوم، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5873 حالة مؤكدة في البلاد.وأفاد المسؤول الصحي الموريتاني انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 450 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 3436 شخصًا، بعد أن تعافي 157 مريضًا من هذا الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.وابلغ عن تسجيل حالتي وفاة بهذا الوباء ليصبح عدد المتوفين 155 شخصًا.// انتهى //02:20ت م0261

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