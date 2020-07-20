شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مرافق حكومية في «عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

أزالت إدارة رخص البناء، التابعة لبلدية محافظة الخبر، تعديات أحدثها مخالفون على مرافق حكومية في العزيزية، وذلك في إطار حرصها على إزالة المشوهات البصرية والقضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

جولات رقابية

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن المراقبين نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، موضحًا أنه تمت إزالة غرف مستحدثة على مرافق حكومية، ونفذت الآليات أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين لها بمشاركة شرطة الخبر.

مخططات حديثة

وأكد الزايدي أن العمل متواصل على المواقع التي يكثر التعدي عليها ومنها المخططات الحديثة، وذلك لضمان عدم نشوء أي تعدٍ أو إحداث على الأراضي الحكومية، وشدد على أنه من تثبت مخالفته الأنظمة سيكون عُرضة للمساءلة من قبل الجهات المعنية.

تعاون وإبلاغ

وأهاب بالمواطنين والمقيمين، التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي تعديات من خلال رفع بلاغ عبر تطبيق بلاغات أو من خلال مركز «940».

ممشى اليرموك

من ناحية أخرى، أكد رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع ممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك بمحافظة الخبر، وافتتاحه مساء أمس الأول.

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أرقى المستويات

جاء ذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، التي تستهدف، ضمن محاورها، توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

إنارة تجميلية

وأشار م. الزايدي إلى أن طول المرحلة الثانية من الممشى يبلغ 250 مترًا، وبعرض 8 أمتار، ومساحة مطاط إجمالية تبلغ 750 مترًا، ومسار للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ومشايات إنترلوك، و60 حوضًا مخصصة لزراعة الأشجار على امتداد الممشى، إضافة إلى كراسي للجلوس وإنارة تجميلية، ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 100 سيارة، وذلك امتدادًا للمرحلة الأولى التي يبلغ طول الممشى فيها 430 مترًا وبعرض 12 مترًا.

تطور حضاري

وأكد الحرص على إنشاء المماشي في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار إستراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين؛ ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان لما تتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات المشي والجري، التي تلائم أفراد الأسرة وتساهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية بما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الرياضة بشتى صورها.

واجهة بحرية

واختتم أن الخبر تضم حاليًا 15 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمتنزهات.