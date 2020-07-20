شكرا لقرائتكم خبر عن السجن و50 ألفا غرامة نقل الحجاج المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادات قوات أمن الحج اكتمال الخطط الأمنية والتنظيمية كافة، لتحقيق سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الحالي، وفق أعداد محدودة من 160 جنسية يشكلون 70 % من حجاج هذا العام بينما ستكون النسبة المتبقية للحجاج من المواطنين وسط إجراءات احترازية.

وشددت القيادات على عدم دخول غير المصرح لهم وتطبيق عقوبات على المخالفين خلال 24 ساعة من مباشرة المخالفة، مؤكدين عدم وجود حملات للحج خلال هذا الموسم الاستثنائي.

وأوضح قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، أن موسم حج هذا العام استثنائي بأعداد محدودة، ووفق إجراءات احترازية، تطبيقا لأحكام الشريعة وملبياً لمقاصدها في حفظ النفس البشرية التي تعد من الضرورات الخمس، مشددا على عدم السماح للدخول إلى المشاعر المقدسة لمن لا يمتلك تصريحا حفاظا على سلامة الجميع.

وحذر من الانسياق خلف الدعايات الكاذبة حول وجود حملات للحج، مؤكدا أنه لن يكون هناك حملات للحج خلال هذا العام.

وأكد الطويان، وجود رقابة وتعليمات واضحة بعدم السماح بالحج بدون تصريح حتى للجهات المشاركة من القطاعات، مشددا على أنه سيتم متابعة الحجاج من قبل جهات رقابية، إذ سيكون هناك بطاقات وأساور تعريفية للحجاج المسموح لهم.

وأكد جاهزية واستعداد رجال القطاعات الأمنية والعسكرية الدائم، مشيرا إلى أن هناك خططا استباقية ووقائية حتى في ظل تلك الأعداد المحدودة.

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وأضاف: سيكون هناك طوق أمني خارجي على منافذ الحج وأيضا طوق داخلي في المشاعر المقدسة لتوفير أجواء أمنية صحية محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار.

من جانبه قال قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد الجعيد، إن أي محاولات لنقل حجاج مخالفين، ستعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية الرادعة التي تصل للسجن والغرامة المالية ومصادرة وسيلة النقل، موضحا أن العقوبة تتضمن سجن 15 يوما و10 آلاف ريال عن كل حاج للناقلين المخالفين للمرة الأولى، وترحيل الناقل الأجنبي مع منع دخوله إلى أراضي المملكة ومصادرة وسيلة النقل.

وأضاف: وستكون العقوبة في المرة الثانية سجنا لمدة شهرين وغرامة 25 ألف ريال عن كل حاج مع مصادرة وسيلة النقل أيضا، أما في المرة الثالثة فسيكون المخالف معرضا للسجن لمدة 6 أشهر وعقوبة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حاج مخالف ومصادرة المركبة.

وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، أن القوات ستشارك بـ 6 مهام خلال حج هذا العام، مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة لمخالفي التعليمات عبر مراكز الضبط الأمني.

وأضاف: إنه سيتم ضبط المخالفين عبر مركز مخصص يستخدم البصمة، متابعا: بالإضافة إلى تشديد طوق أمني لمنع دخول من ليس لديه تصريح وفرض السيطرة على كل موقع لتهريب أي مخالف مع إغلاق كافة المنافذ غير الرسمية أو الترابية.