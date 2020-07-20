شكرا لقرائتكم خبر عن كسوة العيد لـ 40 ألف يتيم ونازح بالمحافظات اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع «فرحتهم أمل» لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك 2020م للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى خلال التدشين البدء في توزيع كسوة العيد على 40 ألف طفل في محافظات: عدن، ولحج، وأبين، والضالع، والحديدة، وتعز.

وثمّن ممثل الحكومة اليمنية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه اهتمام المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة بشريحتي الأطفال الأيتام والنازحين، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس الدور السخي المقدّم من المملكة لأبناء اليمن كافة.

وأشاد ممثلو السلطات المحلية والشؤون الاجتماعية بالمحافظات المستهدفة بدور المركز في إدخال السرور والفرح للأطفال، معبّرين عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بالمركز في وقوفها مع الشعب اليمني بكافة أطيافه.

يُذكر أن «فرحتهم أمل - كسوة العيد لأيتام اليمن 2020م» أحد المشروعات الإنسانية المتنوعة لمركز الملك سلمان للإغاثة.