شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش خفض حد السحب اليومي من الصراف الآلي والان نبدء بالتفاصيل

يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم -عن بعد- تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440/‏‏‏‏ 1441هـ، وتطالب فيه، الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت اللجنة ذلك بحسب التقرير الذي قدمته بأن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية التي تصل إلى «10%» من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، وقد تكون عائقا لهم في الحصول على التمويل، فيما يطرح المجلس تقريرا مماثلا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/‏‏‏‏ 1441هـ. وكانت اللجنة قد طالبت في أبرز توصياتها، الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.

ويطرح المجلس تقريرا قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440/‏‏‏‏ 1441هـ، وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، داعية في الوقت نفسه الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقليل السحب النقدي اليومي من اجهزة الصراف الآلي ، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية. ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت بشأن توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي حيال التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/‏‏‏‏ 1441هـ. وأبرزها مطالبة هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية، على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة، وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيصا من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية. ويبحث المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1440/‏‏‏‏ 1441هـ، وطالبت خلاله المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقا لبلوغ السن النظامية وذلك على التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس كافة.

ويطرح المجلس تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/‏‏‏‏ 1441هـ، وطالبت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض. كما يناقش التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1440/‏‏‏‏ 1441هـ.

وطالبت اللجنة في تقريرها برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية، لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة، مؤكدة على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافا لآثار جائحة كورونا.

وأشارت اللجنة إلى أنه يوجد لدى برنامج كفالة اتفاقيات مع «32» جهة تمويلية، تتركز فروعها في : «الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة»، مبينة أن وجودها محدود بالمناطق الأخرى، وأكدت اللجنة أهمية الحاجة الملحة والضرورية للعمل على التوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشروعات في المناطق الواعدة، وتوطين الوظائف في جميع المناطق وتعزيز التنمية المتوازنة.