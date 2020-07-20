شكرا لقرائتكم خبر عن لتعميق التعاون المشترك.. وفد عراقي يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل إلى الرياض، أمس، وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط علي علاوي في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله وأعضاء الوفد العراقي في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي وزير التجارة د. ماجد القصبي رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، ووزير الاستثمار م. خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل م. صالح الجاسر، ونائب وزير المالية د. حمد البازعي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأمين العام للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي عبدالرحمن الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

ويضم الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير التخطيط خالد بتال نجم، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، ووزير الصحة العراقي د. حسن التميمي، ووزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، ووزير الزراعة محمد الخفاجي، ووزير الشباب والرياضة العراقي عدنان مطر، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية العراقي د. عبدالكريم هاشم، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.

وتأتي الزيارة في سياق عقد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولتين على المستوى الإستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، وتعميق التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة.