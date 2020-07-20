شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بعقود صيانة المباني المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

وجّه وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، باستئناف العمل قبل بداية العام الدراسي بشهر لعقود الصيانة، وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية، وصيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة. وطالب الوزير، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، مساء أمس، باستئناف العمل لعقود نظافة المباني المدرسية مع عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس.

يُشار إلى أن وزير التعليم قد وجّه في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس «كورونا».