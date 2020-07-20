شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بعقود صيانة المباني المدرسية والان نبدء بالتفاصيل
يُشار إلى أن وزير التعليم قد وجّه في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس «كورونا».
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