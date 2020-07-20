شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على تموينات ومطاعم بقيق والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت البلدية عمليات التعقيم والتطهير في أنحاء المحافظة، وواجهات المحلات الغذائية، ومراكز التموين والأرصفة المحيطة بها، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وتواصل البلدية اهتمامها بنظافة الشوارع الرئيسية والفرعية في أنحاء المحافظة، وتستخدم في أعمالها الكوادر البشرية والآليات المخصصة لأعمال الكنس والتنظيف.
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