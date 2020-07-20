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جولات رقابية على تموينات ومطاعم بقيق

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تكثف بلدية محافظة بقيق، جولاتها الميدانية الرقابية على محلات التموينات الغذائية، والمطاعم، للتأكد من تطبيقهم الاشتراطات الصحية الوقائية، واستخدامهم الطرق الصحيحة للسلامة الغذائية، وذلك للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

ونفذت البلدية عمليات التعقيم والتطهير في أنحاء المحافظة، وواجهات المحلات الغذائية، ومراكز التموين والأرصفة المحيطة بها، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتواصل البلدية اهتمامها بنظافة الشوارع الرئيسية والفرعية في أنحاء المحافظة، وتستخدم في أعمالها الكوادر البشرية والآليات المخصصة لأعمال الكنس والتنظيف.

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