شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 زيارة منزلية لـ 261 مريضا بمكة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الرعاية المنزلية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة 5300 زيارة منزلية، قدمت خلالها خدمات طبية متنوعة استفاد منها 261 مريضا، منذ مطلع 2019 وحتى منتصف 2020.

ولم تقتصر الزيارات على الخدمات التمريضية والطبية والاجتماعية، وإنما امتدت إلى التكامل مع أقسام المستشفى وتقديم خدمة العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية ومتابعة حالات مرضى التقرح السريري، ضمن فرق طبية متخصصة، كما فعلت إدارة الرعاية المنزلية مشروعا لتقليل الإصابات بالتقرحات السريرية لمرضاها، ونجحت بالتعاون والتكامل مع الإدارات المختلفة بالمدينة الطبية في تقليص نسبة المصابين من 10 إلى 4 %، وتتوسع في تقديم الرعاية التلطيفية للمرضى وإضافة خدمات جديدة.

وحققت مدينة الملك عبدالله الطبية ممثلة بإدارة الرعاية المنزلية المركز الثاني على مستوى المملكة ضمن مؤشر وزارة الصحة لخدمات العلاج الوريدي، خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2020 الجاري، بعدد 387 زيارة استفاد منها 40 مريضا.