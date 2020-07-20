شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 زيارة منزلية لـ 261 مريضا بمكة والان نبدء بالتفاصيل
ولم تقتصر الزيارات على الخدمات التمريضية والطبية والاجتماعية، وإنما امتدت إلى التكامل مع أقسام المستشفى وتقديم خدمة العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية ومتابعة حالات مرضى التقرح السريري، ضمن فرق طبية متخصصة، كما فعلت إدارة الرعاية المنزلية مشروعا لتقليل الإصابات بالتقرحات السريرية لمرضاها، ونجحت بالتعاون والتكامل مع الإدارات المختلفة بالمدينة الطبية في تقليص نسبة المصابين من 10 إلى 4 %، وتتوسع في تقديم الرعاية التلطيفية للمرضى وإضافة خدمات جديدة.
وحققت مدينة الملك عبدالله الطبية ممثلة بإدارة الرعاية المنزلية المركز الثاني على مستوى المملكة ضمن مؤشر وزارة الصحة لخدمات العلاج الوريدي، خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2020 الجاري، بعدد 387 زيارة استفاد منها 40 مريضا.
كانت هذه تفاصيل خبر 5300 زيارة منزلية لـ 261 مريضا بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.