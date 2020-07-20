شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد رقيب بالدفاع المدني في حريق «سوق الصواريخ» والان نبدء بالتفاصيل

استشهد أحد رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، أمس، أثناء مباشرته مهام عمله في حادث حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، إن مركز العمليات الموحد 911 تلقى بلاغا يفيد بوجود حريق في عدد من المحال التجارية بسوق الصواريخ جنوب محافظة جدة، وانتقلت على الفور الفرق اللازمة، والسلالم والمعدات المساندة، وفور وصولها مكان الحريق عملت على محاصرته ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل تام، ونتج عن ذلك استشهاد الرقيب محمد عبدالله الثقفي أحد رجال الدفاع المدني، موضحا أن فرق التحقيق وفرق السلامة باشرت عملها بالموقع؛ لاستكمال التحقيقات والإجراءات بالموقع.

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