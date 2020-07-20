شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لا تؤجلوا تطعيمات الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الصحة جميع أولياء الأمور إلى الحفاظ على صحة الأبناء، بعدم تأجيل التطعيمات.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على «تويتر» ضمن حملتها التوعوية «#لا_تأجلها» أن التطعيمات تعد من الإجراءات الاحترازية الأساسية، لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية، مشددة على أن تأخير تطعيمات الطفل يعرضه لاحتمالية إصابته بأمراض خطيرة.

وأهابت «الصحة» بالجميع إلى المبادرة بالحجز في المركز الصحي الأقرب إلى منازلهم بواسطة تطبيق «موعد»، أو الاتصال على مركز الاتصال 937، مؤكدة أن المنشآت الصحية تلتزم بالمعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.