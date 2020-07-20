شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو «تقنية المعلومات» يلتقون افتراضيا والان نبدء بالتفاصيل

عقد خريجو كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، برنامج «تلاقي»، افتراضيا، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي.

افتتح اللقاء الذي نظمه مركز الخريجين والتنمية المهنية، وكيل الجامعة، برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على الجهود المبذولة في الحد من انتشار جائحة «كورونا» المستجد، وما تبذله الحكومة الرشيدة من متابعة حثيثة في توجيه الجهات المعنية إلى القيام بواجبها في وقاية المواطنين وتلبية حوائجهم. كما تقدم بالشكر لرئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، لدعمه الأنشطة وكافة البرامج بالجامعة.

وقال عميد الكلية د. عبدالله المهيدب، إن الكلية تفتخر بخريجيها وتعقد الطموح عليهم للارتقاء والإبداع في مجالات العمل المختلفة، مشيرا إلى أن هذا العصر التقني الذي نعيشه فرصة ذهبية لهم. وأكد أن الكلية لا تدخرا جهدا في دعمهم حتى بعد تخرجهم، وستظل حاضنة لهم وتسعى لأن يكون خريجوها رواد أعمال المستقبل في كافة المجالات.

من جانبها، استعرضت مدير مركز الخريجين والتنمية المهنية د. أماني البحر، خدمات مركز الخريجين والتنمية المهنية، ومنها بطاقة الخريج و«تلاقي» والدورات التدريبية، وبينت أن حصة كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات تتراوح من 8 إلى 10 دورات فصلية، بالإضافة إلى الاستشارات المهنية.