شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف مجاني بإجراءات «الزواج الآمن» في العمران والان نبدء بالتفاصيل

أوصت أسرة الزواج الجماعي بمدينة العمران، بطرح برامج تثقيفية مجانية ودورات تدريبية وتثقيفية، بشأن إجراءات «الزواج الآمن» خلال أزمة كورونا وبينت الأسرة خلال اجتماعها «الافتراضي»، أهمية اتباع التوصيات الصحية، خلال إجراءات الزواج،، تماشيا مع الظروف الراهنة، إضافة إلى طرح برامج تثقيفية تهتم بالشأن الأسري والطبي والديني والذي يكفل للأسرة حياة زوجية سعيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تثقيف مجاني بإجراءات «الزواج الآمن» في العمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.