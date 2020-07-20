شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح وتراجع الطلب تهبط بأسعار الأسماك 20 % والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الأصناف الممتازة، خلال تعاملات الأسبوع الجاري بالسوق المركزي للأسماك بالقطيف، بالمقارنة مع القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي، وانخفضت الأسعار بمقدار 15 % - 20 % تقريبا.

وقال متعاملون في السوق المركزي للأسماك، إن الانخفاض مرتبط بتراجع الحركة الشرائية خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بالطلب خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عودة جزء من المراكب لمزاولة نشاطها، بعد انحسار موجة الرياح الشديدة التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية.

وذكر البائع «محمد المحيشي» أن أسعار الأسماك ليست ثابتة، ومتغيرة بشكل مستمر، نتيجة عوامل السوق المتحركة، لافتا إلى أن الجميع في الفترة الحالية يترقب انطلاقة موسم الروبيان في مطلع أغسطس المقبل.

Advertisements

وأشار البائع «منير التاريخ» إلى أن تحول جزء كبير من المراكب إلى ممارسة صيد الروبيان مع انطلاقة الموسم في أغسطس المقبل، يشكل أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاعات المتوقعة لأسعار مختلف أنواع الأسماك.

وأكمل أن نحو 50 % تقريبا يتحول إلى صيد الروبيان بعضها لمدة 6 أشهر، والبعض الآخر لمدة لا تقل عن 4 أشهر. وبين أن تراجع حجم الصيد في الأسواق المحلية يحدث فجوة واضحة في ميزان العرض والطلب، ما يسهم في صعود بعض الأصناف بنسب متفاوتة.

وأوضح البائع «علي الظاهر» أن انحسار الرياح الشديدة التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، ساهمت في زيادة حجم الصيد، الأمر الذي أسهم في تراجع الأسعار بنسبة تراوحت بين 15 % - 20 % بالقياس إلى المستويات السعرية في الأسبوع المنصرم، مضيفا إن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة، نظرا لتحول الجزء الأكبر من المراكب إلى صيد الروبيان.