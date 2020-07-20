شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث درجة اختبارات «قياس» بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. محمد العنزي، أن توجيه رئيس الجامعة يأتي تقديرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الجميع؛ بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتسهيلا على الطلاب والطالبات المتقدمين؛ من أجل الحصول على قبول يتوافق مع أعلى درجات حصلوا عليها في اختبارات مركز قياس.
وبين أنه وفق شروط وآلية القبول والتسجيل المعلنة مسبقًا كانت الدرجة المعتمدة للطالب هي الظاهرة له عند تقديم طلب الالتحاق بالجامعة، ولا يمكن التعديل عليها، قبل أن يصدر توجيه رئيس الجامعة لعمادة القبول والتسجيل بتحديث درجات المتقدمين، ليتم احتساب الدرجة الأعلى للمتقدم.
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