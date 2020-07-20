شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية لاختبار 5700 طالب بجامعة «الإمام عبدالرحمن» والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت كليات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل طلاب وطالبات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1440-1441هـ، لأداء الاختبارات النهائية لهذا الفصل الصيفي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي، أن الجامعة هيأت الجو الملائم للطلاب والطالبات لتأدية الاختبارات، وتم التأكد من جاهزية القاعات الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي؛ والتأكيد على الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تخص الاختبارات والحضور في وقت مبكر لقاعة الاختبار.

وأعلنت الكليات في وقت سابق عن جداول الاختبارات العملية والنهائية للطلاب المسجلين في الفصلين الصيفي وعددهم 5700 طالب، في 284 شعبة دراسية، في 15 كلية من كليات الجامعة.

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وأكد وكيل الجامعة د. صالح الراشد، أنه وفي إطار الجهود التكاملية المبذولة من الإدارات التابعة لوكالة الجامعة بمشاركة كل من إدارات المشاريع والخدمات والإدارة العامة للأمن ووحدة التصميم الشامل والإدارة العامة للتجهيزات، نفذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من قبل الجهات الصحية، التي شملت تنظيف وتعقيم القاعات الدراسية، وكافة مرافق الكليات حيث وفرت الكمامات الطبية للطلبة.

وشددت الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامات، منذ دخول الحرم الجامعي، حتى الخروج، واتباع الإرشادات الوقائية بالالتزام بالجلوس في المقعد المخصص فقط داخل القاعة، وإحضار الأدوات اللازمة، مؤكدةً أنه لن يسمح بتبادل تلك الأغراض الشخصية ولن توفرها الجامعة لدواعي الصحة العامة، إضافة إلى توفير ملصقات التباعد بين المقاعد الدراسية بما لا يقل عن مترين.

واختتم د. الراشد بأن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحرص على كافة الطلاب والطالبات ومنسوبيها من خلال تطبيق البروتوكولات الوقائية التي من شأنها أن تحفظ الجميع من خطر الإصابة أو انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتوجيه ذلك للعمل به في كافة جهات ومرافق الجامعة من أجل المحافظة على الصحة العامة وأن تكون الجامعة بيئة تعليمية محفزة تطبق أعلى المعايير في التطهير والتعقيم، متمنياً السلامة للجميع.