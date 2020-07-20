شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال الأعمدة القديمة المتهالكة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الفرق الميدانية التابعة لقسم الكهرباء، التابع لبلدية النعيرية، أعمال استبدال الأعمدة القديمة المتهالكة بأخرى جديدة، بعدد من الحدائق والمتنزهات بالمحافظة. واستكملت البلدية أعمال رفع وإزالة الحشائش والمخلفات، وتسوية الأرض الفضاء بالأحياء الداخلية، إضافة إلى مداخل المحافظة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري. وتواصل بلدية النعيرية أعمال التعقيم والتطهير لواجهات محلات السوق المركزي بالمحافظة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك استمرارًا لجهودها الاحترازية والوقائية. وتنفذ فرق الإصحاح البيئي أعمال التعقيم والتطهير لواجهات المنشآت التجارية والغذائية والشوارع الرئيسية بالمحافظة؛ للحد من انتشار الفيروس.

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