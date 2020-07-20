أحداث مسلسل الميراث الحلقة 103 فارس يخطط مع إبراهيم لإخفاء خبر موت أم يوسف عن جويرية

- 1/2
- 2/2
يعد مسلسل الميراث هو إحدى الأعمال الدرامية الخليجية المميزة هذا العام، فلقد لاحظنا هذا العام تطوراً كبيراً فى المجال الفني السعودي و الخليجي عامتاً، فبعد مجموعة الأعمال المميزة فى رمضان 2020، و التى تناولت أفكار مختلفة درامية و إجتماعية و تاريخية مثل مسلسل أم هارون الكويتي، مسلسل جنة هلي، مسلسل فى ذاكرة الظل، مسلسل مليار ريال، مسلسل الكون فى كفه، مسلسل هى و بناتها، مسلسل مانيكان، و فى الأخير مسلسل الميراث و الذى بدء عرضه فى بداية شهر مارس 2020 و إستمر إلى الأن، و يعرض الموسم الاول المكون من 250 حلقة حصرياً على قناة إم بي سي 1 السعودية من الاحد إلى الخميس فى تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية و 6 مساءً بتوقيت القاهرة.
يمكنكم متابعة حلقات مسلسل الميراث أولاً و قبل عرض الحلقة على التلفزيون بيوم كامل عبر موقع شاهد vip، و الذى يوفر الحلقة عبر الموقع للمشتركين فى باقة vip فقط قبل عرضها على التلفزيون.
أحداث مسلسل الميراث الحلقة 103
- طلال يتحدث مع عهود حول إمكانية مساعدتها فى توصيلها إلى المنزل فور الأنتهاء من عملها، و عهود توافق.
- أم طلال تتحدث مع زيد و تخبره أن مشاعل لا يجب أن تتدخل فيما حدث بين ترف و طلال، و إذا حاولت أن تتحدث فى هذا الامر مرة أخرى فلن يحدث خير فى هذا الموضوع.
- هبه و سراب يتسألون أين ذهبت الجدة مزنة، لكن سراب بيقول لهبه أنا أعتقد إنها عند جدى فى البيت و تجتمع مع جدى و أخوالك لكى يكذبوا علينا كذبة جديدة.
- فهد لا يعجبه طريقتهم و إصرارهم على عدم إخبار أولاد شروق بالحقيقة و بيقولهم سراب و هبه يجب أن يعرفون الحقيقة.
- ياسمين غير راضية عن أسلوب منصور معها بعد تجاهله لمكالماتها المستمرة و بتقولها انا كنت أشوف كيف كنت تتجاهل مكالمات موضى لكن انا أختلف عنها، و لا يمكنك أن تعاملنى مثلها.
- فهد يتحدث مع بدر و بيقولها أنا كرهت حياتنا بعد أن صارت كلها أسرار و كلنا أصبحنا نخاف من المواجهة بعدما حاول بدر معاتبته عن طريقة كلامه فى مشكلة أولاد شروق.
- سحر تشاهد عهود و طلال و هما راجعين و واضح عليهم الفرحة و السعادة و بتبكي.
- زيد يخبر زوجته مشاعل إنهم لا دخل لهم بحكاية ترف و طلال و إذا كان تدخلهم فى هذه المشكلة سوف يزعج أمه و والدته، فيجب أن تتوقفى، لكن مشاعل تخبره أنها تشعر بالذنب و بأنها هي السبب فى كل الذى و صلت له علاقة طلال و ترف.
- إبراهيم يحذر فارس من إخبار جويرية بموت أم يوسف الحقيقي، و يخبره أنه الذى كانت تخاف منه جويرية هو أم يوسف لأنها تعرف و لدها و تعرف مكانه و منزل عبد المحسن البيهيتانى أيضاً، لكن إذا عرفت إنها ماتت سوف تقضى على يوسف بالسجن حتى ينتهى إلى الأبد.
- سحر تستمر فى البكاء و بتطلب من أمها العودة إلى مصر.
- منصور يحكى مع فهد و بيقوله جائتنى فرصة ذهبية لكني أضعتها، لقد أخبرتني موضي إذا أريد أن أتركها سوف تفعل هذا حالاً، لكنى لم أقول شئ حتى لا ينكسر قلبها و أنا أعلم أنها تحبني.
- فهد بيتعصب على أخوه و بيقوله لأنك جبان يا منصور و لا تستطيع المواجهة.
- جويرية تتحدث مع فارس و بتطلب منه عدم تجاهل رسائل أم يوسف و يجب عليه إرسال بعض الأموال لها حتى لا تشك فيه.
- سراب بيسأل الجدة مزنة عند عودتها خالى بدر إذا وصلك إلى هنا لماذا لم يدخل لكى يسلم علينا؟ أم إنه يخاف يشوف و جهنا.
- فى نهاية الحلقة 103 مسلسل الميراث سراب ببيقول لأخته هبه أنا لا أهتم أين أمك سافرت لكني مهتم أعرف مع من سافرت؟