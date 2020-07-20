أحداث مسلسل الميراث الحلقة 103 فارس يخطط مع إبراهيم لإخفاء خبر موت أم يوسف عن جويرية

يعد مسلسل الميراث هو إحدى الأعمال الدرامية الخليجية المميزة هذا العام، فلقد لاحظنا هذا العام تطوراً كبيراً فى المجال الفني السعودي و الخليجي عامتاً، فبعد مجموعة الأعمال المميزة فى رمضان 2020، و التى تناولت أفكار مختلفة درامية و إجتماعية و تاريخية مثل مسلسل أم هارون الكويتي، مسلسل جنة هلي، مسلسل فى ذاكرة الظل، مسلسل مليار ريال، مسلسل الكون فى كفه، مسلسل هى و بناتها، مسلسل مانيكان، و فى الأخير مسلسل الميراث و الذى بدء عرضه فى بداية شهر مارس 2020 و إستمر إلى الأن، و يعرض الموسم الاول المكون من 250 حلقة حصرياً على قناة إم بي سي 1 السعودية من الاحد إلى الخميس فى تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية و 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

يمكنكم متابعة حلقات مسلسل الميراث أولاً و قبل عرض الحلقة على التلفزيون بيوم كامل عبر موقع شاهد vip، و الذى يوفر الحلقة عبر الموقع للمشتركين فى باقة vip فقط قبل عرضها على التلفزيون.

أحداث مسلسل الميراث الحلقة 103