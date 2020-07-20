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بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا .
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلاً منزليًا آخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .
"الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أياموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-20
بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا .
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلاً منزليًا آخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
01:47 AM
يتضمن البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر لمكة
بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا .
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي فحصًا لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلاً منزليًا آخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .
، "الحج": الحجاج يبدؤون إجراءات العزل المنزلي التي تستمر 7 أيام ،
المصدر : الخليج 365
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