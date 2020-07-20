محمد بن مسعود - الدمام - المواطن المجني عليه تقدم بشكوى للشرطة من أجل القبض على الجاني تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان عن لص قام بسرقة أغنام من حظيرة أحد المواطنين. وكانت كاميرات المراقبة التي وضعها المواطن في الحظيرة قد رصدت اللص أثناء تنفيذ مهمته. وعلمت "الخليج 365" بأن المواطن تقدم بشكوى للشرطة وأن البحث لا يزال جاريًا عنه. البحث عن لص الأغنام بـ"عارضة جازان" بعد أن وثقته الكاميرا قاسم الخبراني الخليج 365 2020-07-20 تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان عن لص قام بسرقة أغنام من حظيرة أحد المواطنين. وكانت كاميرات المراقبة التي وضعها المواطن في الحظيرة قد رصدت اللص أثناء تنفيذ مهمته. وعلمت "الخليج 365" بأن المواطن تقدم بشكوى للشرطة وأن البحث لا يزال جاريًا عنه. Advertisements 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 01:16 AM المواطن المجني عليه تقدم بشكوى للشرطة من أجل القبض على الجاني المواطن المجني عليه تقدم بشكوى للشرطة من أجل القبض على الجاني تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان عن لص قام بسرقة أغنام من حظيرة أحد المواطنين. وكانت كاميرات المراقبة التي وضعها المواطن في الحظيرة قد رصدت اللص أثناء تنفيذ مهمته. وعلمت "الخليج 365" بأن المواطن تقدم بشكوى للشرطة وأن البحث لا يزال جاريًا عنه. ، البحث عن لص الأغنام بـ"عارضة جازان" بعد أن وثقته الكاميرا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن لص الأغنام بـ"عارضة جازان" بعد أن وثقته الكاميرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.