محمد بن مسعود - الدمام - هاشتاق #معذب_القطط يصعد للترند.. ومغردون يطالبون بالقبض على الجاني تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إحراق "قطة" بسكب مادة مشتعلة، ثم إضرام النار فيها حتى ماتت. وأنشأ مغردون عبر تويتر "هاشتاق" بعنوان "#معذب_القطط"، طالبوا فيه بالقبض على الجاني ومحاسبته. فيديو حرق "قطة" يثير موجة غضب بشبكات التواصل.. ومطالبات بالمحاسبة عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-07-20 تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إحراق "قطة" بسكب مادة مشتعلة، ثم إضرام النار فيها حتى ماتت. وأنشأ مغردون عبر تويتر "هاشتاق" بعنوان "#معذب_القطط"، طالبوا فيه بالقبض على الجاني ومحاسبته. Advertisements 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 01:04 AM هاشتاق #معذب_القطط يصعد للترند.. ومغردون يطالبون بالقبض على الجاني هاشتاق #معذب_القطط يصعد للترند.. ومغردون يطالبون بالقبض على الجاني تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إحراق "قطة" بسكب مادة مشتعلة، ثم إضرام النار فيها حتى ماتت. وأنشأ مغردون عبر تويتر "هاشتاق" بعنوان "#معذب_القطط"، طالبوا فيه بالقبض على الجاني ومحاسبته. ، فيديو حرق "قطة" يثير موجة غضب بشبكات التواصل.. ومطالبات بالمحاسبة ،

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