، "الأرصاد" تنبِّه عسير: سُحب رعدية ممطرة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا من محافظات المنطقة.. وتستمر الحالة حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة عسير حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة عسير تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.