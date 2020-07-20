شاب يشعل النيران في قطة بعد سكب البنزين عليها ومطالبات بمحاسبته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تجرد شاب من إنسانيته مقدمًا على إشعال النيران في قطة صغيرة، بعد سكب مادة البنزين عليها. تجرد شاب من إنسانيته مقدمًا على إشعال النيران في قطة صغيرة، بعد سكب مادة البنزين عليها. ووثق الشاب فعلته الشنيعة في مقطع فيديو قام بنشره بمواقع التواصل -تتعذر صدى عن نشره لبشاعته-، متباهيًا بما فعله. وندد متداولو المقطع بما فعله الشاب بحق القطة، مطالبين الجهات المسؤولة بمحاسبته.

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