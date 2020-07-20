بالفيديو: بدء تطبیق قرار منع الدخول للمشاعر المقدسة.. اكتشف مواقع النقاط

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن أن شرطة المنطقة شرعت، الیوم الأحد، في تطبیق قرار وزارة الداخلیة بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة» دون تصريح.

وأكدت وزارة الداخلية، على تطبيق العقوبات على المخالفين كافة، وشددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وأوضحت الإمارة عبر فيديو على حسابها بتويتر أن نقاط المنع تقع في المواقع التالیة حول المشاعر المقدسة على النحو التالي:

- نقطة نھاية طريق العزيزية بعد كوبري دقم الوبر.

- نقطة القصور الملكیة بشارع الملك عبدالله.

- نقطة شارع مزدلفة عند نھاية الدائري الثالث.

- نقطة أنفاق طريق الملك خالد باتجاه العزيزية.

- نقطة أنفاق الجمرات باتجاه العزيزية خلف مستوصف آسیا.

- نقطة شارع صدقي.

-نقطة كوبري العوالي الجديد أمام مركز العملیة الموحد «911».

- نقطة العیكیشیة على طريق العیكیشیة

- نقطة الششة أمام أسواق ابن داوود.

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- نقطة طريق المشاة المظلل المؤدي لمحبس الجن.

- نقطة ربوة الحضارم بطريق الملك عبد العزيز.

- نقطة شارع الحج باتجاه الجمرات.

- نقطة بداية أنفاق طريق الملك فھد.

- نقطة كوبري المعارض - طريق رقم 2.

- نقطة نھاية الدائري الرابع - مدخل مزدلفة.

- نقطة طريق الوادي الأخضر.

- نقطة طريق صقر قريش.

#فيديو 🎥

تعّرف على أبرز نقاط المنع

حول #المشاعر_المقدسة

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⬇https://t.co/07pkBbrsch pic.twitter.com/qIwMbmFB4N — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 19, 2020

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