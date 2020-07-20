الأحوال المدنية تكشف بالخطوات طريقة الحصول على شريحة بيانات «برنت» عبر «أبشر»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة الحصول على شريحة بيانات «برنت» عبر الإنترنت من أي مكان، مؤكدة أنه يمكن تفويض الجهة الحكومية المراد زيارتها بالاطلاع على البيانات دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أن خدمة بياناتي تقدم إمكانية تفويض المواطن لأي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه لاستقبال المراجعين بالاطلاع على البيانات المصرح بها من الأحوال المدنية.

آلية استخدام الخدمة:

وحددت الأحوال المدنية، الخطوات الواجب إتباعها؛ لكي يتم الاستفادة من الخدمة لابد من التسجيل على بوابة وزارة الداخلية والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، وبعد ذلك تتبَّع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بموقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية – خدمات غير المسجلين – خدمات الأحوال المدنية – خدمة بياناتي.

الإجابة عن سؤال اختياري لمعلومات صاحب الطلب.

اختيار القطاع المراد تخويله بالاطلاع على البيانات.

الموافقة على رسالة التأكيد.

انتهاء التفويض وإمكانية طباعة معلومات التفويض وزيارة القطاع.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أنه إذا كان المواطن مسجلًا في موقع وزارة الداخلية ومفعلًا فيتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بموقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية – خدمات الأحوال المدنية – خدمة بياناتي.

اختيار القطاع المراد تخويله بالاطلاع على البيانات

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الموافقة على رسالة التأكيد.

انتهاء التفويض وإمكانية طباعة معلومات التفويض وزيارة القطاع.

خدمات الأحوال المدنية

ودعت الأحوال المدنية، المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وتقدمها عبر منصة أبشر.

وكشفت الأحوال المدنية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عن إتاحة خدمة التفويض الإلكتروني التي يمكن من خلالها تفويض الغير لإنهاء عدة خدمات منها :

استلام بطاقة الهوية الوطنية.

استلام شهادة الميلاد.

استلام سجل الأسرة.

التبليغ عن واقعة (ميلاد – زواج – طلاق – وفاة).

تعديل المهنة.

استلام شريحة بيانات (برنت).

استلام اشعارات التعديل.

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