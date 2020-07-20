مصادرة أكثر من 14 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية المخالفة خلال شهرين

وفقًا لأمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات..
صادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها خلال الفترة من 1 شوال إلى 24 من ذي القعدة للعام الحالي أكثر من 14800 كجم من المواد الغذائية المخالفة، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.
وأكدت الأمانة، استمرار الجولات التفتيشية الرقابية؛ لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تضبط، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية لأصحاب تلك المحلات.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أية مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.
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