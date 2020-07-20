إطلاق خدمة «ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد».. إليك مميزاتها

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل إطلاق خدمة «ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد» بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تستهدف ملاّك العقار من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك استمرارًا لجهود التحوّل الرقمي والتكامل بين الأجهزة الحكومية.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلًا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتدادًا لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي، إذ دعت «الزكاة والدخل» الأفراد الراغبين ببيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى تسجيل بياناتهم لدى الهيئة بواسطة الخدمة من خلال الرابط .

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ويعتبر التسجيل خطوة إلزامية – ابتداءً من تاريخ 16 أغسطس المقبل - لمعرفة الاستحقاق للضريبة، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.​

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