الجوازات بالفيديو: التشهير والسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرَّح لهم

مع المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة..
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرَّح لهم بالحج السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حاج والتشهير بالمخالف.
وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها على تويتر، اليوم الأحد، أنه إذا كان الناقل وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه ويمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدة المحددة نظامًا والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل، وإذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف.
عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال والتشهير بالمخالف pic.twitter.com/MGNN5cJaBQ
عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال والتشهير بالمخالف pic.twitter.com/MGNN5cJaBQ— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 19, 2020
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