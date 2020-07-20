3000 زائر لوسام البادية بالمندق

وتعد الحديقة من أكبر الحدائق بالمحافظة ويتوفر بها كامل الخدمات التي تهم الزائر أثناء نزهته وتقام بها بعض الفعاليات ضمن مهرجان صيف المندق.
وأوضح منظم فعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني، أن دخول العائلات مجاناً لموقع الفعاليات، مشيرا إلى أنه تقام يوميا عروض شعبية وفرق استعراضية، فيما يوجد مسرح خاص للطفل إضافة إلى افتتاح أكبر مدينة ترفيهية في المنطقة، إضافة إلى سحوبات يومية على عدد من الجوائز القيمة.
وتتميز الحديقة بموقع استراتيجي ذي إطلالة بانورامية على محافظة المندق وأوديتها وجبالها التي تشتهر برقعتها الخضراء، كما أن الشكل الجمالي للحديقة والإطلالة الرائعة لافتة ومثيرة لاهتمام الزوار لقضاء أوقات ممتعة بالحديقة.
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