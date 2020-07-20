قياسات المستخدمين
ذكرت الهيئة أن سرعة تنزيل البيانات في محافظة المزاحمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لسرعات تنزيل البيانات للهاتف المتنقل خلال شهر يونيو من عام 2020م بعد أن بلغت 46.35 ميجا حسب التقارير الصادرة من قبل speedtest العالمي والمبنية على قياسات المستخدمين في المحافظة، وأضافت أن المحافظة ضمن أولويات التطوير في خدمات الاتصالات، وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء 6 أبراج جديدة وترقية 58 برجا آخر قبل نهاية العام الحالي 2020م في المحافظة.
ضعف الشبكة
ذكر عدد من المشتركين من أهالي المحافظة يسكنون بأحياء (حضار والريف والشلال، والمطلق ونوارة وشخيب والصقورية، والعجمان) الواقعة غرب مشروع القدية أنهم يعانون من ضعف في الشبكة خلال الاتصال والتصفح بالإنترنت كاشفين عن أن اشتراكهم في خدمة 4G ولا تعمل إلا أن السرعة المتواجدة حاليا لا تتعدى 2.5 تقريبا ومتقطعة بشكل مستمر.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أبراج لتقوية الاتصالات بالمزاحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.