6 أبراج لتقوية الاتصالات بالمزاحمية

فيما تذمر عدد من المشتركين من انقطاع خدمة الإنترنت من أهالي محافظة المزاحمية في 7 أحياء تقع غرب مشروع القدية، أفصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ»دوت الخليج» عن إنشاء 6 أبراج جديدة وترقية 58 برجا آخر لحل المشكلة.

قياسات المستخدمين

ذكرت الهيئة أن سرعة تنزيل البيانات في محافظة المزاحمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لسرعات تنزيل البيانات للهاتف المتنقل خلال شهر يونيو من عام 2020م بعد أن بلغت 46.35 ميجا حسب التقارير الصادرة من قبل speedtest العالمي والمبنية على قياسات المستخدمين في المحافظة، وأضافت أن المحافظة ضمن أولويات التطوير في خدمات الاتصالات، وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء 6 أبراج جديدة وترقية 58 برجا آخر قبل نهاية العام الحالي 2020م في المحافظة.

ضعف الشبكة

ذكر عدد من المشتركين من أهالي المحافظة يسكنون بأحياء (حضار والريف والشلال، والمطلق ونوارة وشخيب والصقورية، والعجمان) الواقعة غرب مشروع القدية أنهم يعانون من ضعف في الشبكة خلال الاتصال والتصفح بالإنترنت كاشفين عن أن اشتراكهم في خدمة 4G ولا تعمل إلا أن السرعة المتواجدة حاليا لا تتعدى 2.5 تقريبا ومتقطعة بشكل مستمر.