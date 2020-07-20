سوق للحرفيين بالهفوف

بدأت أمانة الأحساء بتوزيع محال سوق الحرفيين على أصحاب الحرف الشعبية عبر نظام الاستثمار «التأجير» بعد أن تم تشغيله تجريبياً في مارس الماضي.

وأتاحت الأمانة للراغبين من الحرفيين الدخول عبر بوابتها للتسجيل والطلب، على أن تنطبق عليهم معايير الحرف اليدوية ومزاولتها، وفق عناصر تضعها لجنة اختصاصية في مجال الحرف.

التراث العمراني

أكد أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، أن سوق الحرفيين تم بناؤه وفق طراز معماري بطابع خاص يجسد مسيرة الأمانة بالمضي قُدماً نحو تنفيذ مشروعها لتأصيل التراث العمراني بوسط مدينة الهفوف التاريخي، وتعزيز أهداف المحافظة على الحرف اليدوية والمكانة التاريخية والتراثية للأحساء، وسيسهم السوق في استدامة الصناعات الحرفية ونقلها عبر الأجيال ودعمها اقتصادياً وسياحياً.