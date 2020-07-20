افتتاح سوق الأحد الشعبي بمركز بللحمر

افتتح رئيس مركز بللحمر مسفر بن محمد البشري، أمس، سوق الأحد الشعبي بمركز بللحمر، أحد أهم الأسواق الشعبية في المنطقة، بعد نقله وتوسعته وإعادة تأهيله وتطويره وإنشاء المظلات والمحلات التجارية وسفلتة ساحاته وإنارتها وبناء الجسور الاستنادية ودرء مخاطر السيول.

مؤكدا في كلمته خلال حفل الافتتاح أن سوق "الأحد" نسبة إلى اليوم الذي يقام فيه، هو أحد أهم الأسواق الشهيرة في منطقة عسير، حيث يعود تاريخه لأكثر من 100 عام، وأعاد المواطنون ارتياده والتسوق فيه منذ عام 1364هـ، حسب ما ورد على لسان المؤرخين والمهتمين في التاريخ.

أهم محطات القوافل

ذكر البشري أن سوق الأحد الشعبي كان ملتقى للتجارة وبيع المواشي من الأبل والغنم، والحبوب بأنواعها «البر والشعير والذرة»، وكذلك العسل والسمن ومحاصيل المزارع المحلية من الفواكه التي تشتهر بها مراكز بللحمر كالرمان والعنب والزبيب والتمور وغيرها.

وبين أن السوق كان منذ القدم إحدى أهم محطات القوافل القادمة من المناطق المجاورة، وقوافل الحجيج العابرة إلى مكة المكرمة، وكان يستمر التسوق به ثلاثة أيام في الأسبوع هي: السبت والأحد والإثنين، ويتبادل المتسوقون خلاله المنافع، ويتناقلون الأخبار من المناطق المجاورة.

كما كان مكاناً لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية وتوقيع المعاهدات والأعراف القبلية والمصادقة عليها والالتزام بها من المشايخ والنواب والمواطنين.

الحركة الاقتصادية

عده البشري رافداً مهماً لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة عسير، في ظل حرص القيادة على المحافظة على الشواهد التراثية والاهتمام بها وتطويرها كمناطق تجارية وتاريخية بما يتناسب مع قيمتها التراثية ودعمها كعنصر مهم من عناصر الجذب السياحي والثقافي والتجاري، وتأهيلها للمزارعين ومربي الماشية لتسويق منتجاتهم وعرض محاصيلهم للزوار وأهالي المنطقة، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وزيادة مدخولاتهم اليومية بعرض منتجاتهم المعدّة في منازلهم من خيرات عسير وتسويقها في بيئة تجمع بين كافة أفراد المجتمع.

مثمنا حرص واهتمام صاحب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، ودعمه الدائم لتنوع التنمية في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

مبينا أن الأسواق الشعبية وتطويرها عامل أساسي في الحفاظ على الطابع والهوية التراثية لتلك الأسواق، وتشجيع العناصر التجارية، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كأماكن سياحية وتجارية لجذب أعداد المتنزهين والمصطافين من أهالي المنطقة وزائريها.

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معاودة نشاطه

أنهت بلدية بللحمر استعداداتها لإعادة فتح السوق الشعبي في المركز، ليعاود نشاطه في استقبال المتسوقين، مبينة أن العودة لسوق الأحد الشعبي وغيره من الأسواق والمراكز التجارية لممارسة النشاط التجاري ستكون وفق التعليمات من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يضمن سلامة و صحة المتسوقين.

سوق الأحد الشعبي:

يقع وسط مركز بللحمر (شمال مدينة أبها 60 كلم)، على طريق أبها - الطائف، بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.

يتضمن:

14 محلاً تجارياً

مسلخًا للبلدية

ساحات لبيع الأعلاف والشعير

حديقة مجاورة جهزت بالمظلات والألعاب المتنوعة للأطفال مزودة بدورات المياه