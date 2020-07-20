المنتجات التراثية تجذب زوار صُنع في عسير

في وسط مدينة أبها، وبجوار أبرز المعالم التاريخية والحضارية الحديثة، تشهد فعالية «صُنع في عسير» التي تقام بشارع «الفن» ضمن فعاليات صيف عسير 2020 إقبالا لافتا من أهالي المنطقة وزوارها من المصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة.

عرض وتسويق

تركز الفعالية التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل على عرض وتسويق المنتجات الحرفية التي تُنتج محليا من أبناء منطقة عسير من قبل حرفيين وحرفيات من المحترفين، حيث وضعت الجهة المنظمة شروطا ومعايير معينة لقبول المشاركة، وذلك لضمان عرض منتجات ذات جودة عالية مصنوعة من الخامات الأساسية والتراثية المعروفة في المنطقة، وكذلك توفير فرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الحرفيين والحرفيات، حيث خُصص أسبوع واحد لكل مجموعة، بحيث تشارك مجموعة جديدة في كل أسبوع لمدة شهرين.

طابع تراثي

تتنوع المعروضات بين المنسوجات والأزياء التراثية والعطور المحلية، والأواني التراثية المزخرفة، وصناعة التحف التذكارية المستمدة من التراث العريق لمنطقة عسير مثل: «القط» العسيري، إضافة إلى تسويق منتجات ألعاب الأطفال المنتجة محليا ذات الطابع التراثي للمنطقة، ومنتجات الخوص المستخدمة كغطاء للرأس أو لحفظ الخبز وغيرها من المنتجات التي تزين المكان بعبق الماضي، وتدل على عراقة الصناعة المحلية ودورها في الاكتفاء الذاتي قديما وحديثا.

وتضيف الموسيقى والأهازيج الشعبية المصاحبة أجواءً جميلة في المكان تتوافق مع طبيعة الفعالية، إضافة إلى مشاركة فرق شعبية متنوعة مرتين كل أسبوع.

منتجات بالفعالية

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المنسوجات

الأزياء التراثية

العطور

الأواني التراثية المزخرفة

منتجات الخوص