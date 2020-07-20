السعودية اليوم / البرازيل تسجل 23529 إصابة و 716 وفاة جديدة بفيروس كورونا



ساو باولو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليوني و 98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالةً.

وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

// انتهى //

01:59ت م

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ساو باولو 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 20 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 716 حالة وفاة جديدة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى أنه بذلك يرتفع مجمل حالات الإصابة في البرازيل إلى مليوني و 98389 حالةً، في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالةً.وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.// انتهى //01:59ت م0260

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