حج / حجاج بيت الله الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية يبدؤون مباشرة إجراءات العزل المنزلي



الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

بدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قبل حكومة المملكة العربية

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام ، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي من فحص لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلًا منزليًا أخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .

// انتهى //

01:08ت م

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الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسبدأ حجاج بيت الله الحرام الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج هذا العام ، إلى جانب ما يتضمنه البروتوكول الصحي من فحص لفيروس كورونا قبل السفر إلى مكة المكرمة وعزلًا منزليًا أخر بعد الإنهاء من مناسك الحج .// انتهى //01:08ت م0252

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