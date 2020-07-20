

أديس أبابا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد المصابين بفيروس

وكشف المركز في آخر تحديث له اليوم، عن ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 369،120 شخصًا، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المتوفين وصل إلى 93714 شخصاً، في دول القارة الإفريقية.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا الدول الإفريقية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون.

// انتهى //

00:03ت م

0249



أديس أبابا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في دول القارة من 683 ألفاً و 905 إصابات إلى 71،573 إصابة مؤكدة.وكشف المركز في آخر تحديث له اليوم، عن ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 369،120 شخصًا، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المتوفين وصل إلى 93714 شخصاً، في دول القارة الإفريقية.وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا الدول الإفريقية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ونيجيريا وغانا والجزائر والمغرب والكاميرون.// انتهى //00:03ت م0249

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.