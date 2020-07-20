السعودية اليوم / مصر تسجل 603 حالات جديدة بفيروس كورونا و 51 حالة وفاة



القاهرة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة شُفيت، و 4302 حالة وفاة.

// انتهى //

23:35ت م

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القاهرة 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة شُفيت، و 4302 حالة وفاة.// انتهى //23:35ت م0242

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