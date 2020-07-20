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فيديو.. السجن والغرامة والتشهير عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم
لو كان الفاعل وافدًا يُمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الجوازات السعودية أن عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج، هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال والتشهير بالمخالف.
وقالت الجوازات: إنه إذا كان الناقل وافدًا سيتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا، بالإضافة إلى المطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، مع التشهير بالمخالف.
بدء العزل المنزلي لمن انطبقت عليهم شروط الحج:
وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم اعتبارًا من يوم أمس السبت بدء فترة العزل المنزلي، والتي تصل مدتها 7 أيام لمن انطبقت عليهم الشروط الصحية لأداء فريضة الحج هذا العام.
وقالت الوزارة: إنه وفقًا للبروتوكول الصحي المعتمد للحج، بدأ اليوم الحجاج الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، نسأل الله أن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم بسلامٍ آمنين، وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا.
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