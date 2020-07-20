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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي للعام 1440/ 1441هـ، والإتاحة لمن يرغب في النقل الداخلي بالتقدم اليوم الاثنين.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سوف يتم فتح نظام نور لإضافة وتعديل وحذف رغبات النقل الداخلي في "تعليم بيشة" بدءًا من اليوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة، وأنه يمكن لمن لم يتقدم بطلب النقل الداخلي سابقًا التقدم على حركة النقل الخارجي هذا اليوم الاثنين.
20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 12:37 AM
من خلال نظام نور بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 29 ذي القعدة
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة إعادة فتح نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي للعام 1440/ 1441هـ، والإتاحة لمن يرغب في النقل الداخلي بالتقدم اليوم الاثنين.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سوف يتم فتح نظام نور لإضافة وتعديل وحذف رغبات النقل الداخلي في "تعليم بيشة" بدءًا من اليوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة، وأنه يمكن لمن لم يتقدم بطلب النقل الداخلي سابقًا التقدم على حركة النقل الخارجي هذا اليوم الاثنين.
، "تعليم بيشة": إعادة فتح رغبات النقل الداخلي والإتاحة لمن لم يتقدم سابقًا ،
المصدر : الخليج 365
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