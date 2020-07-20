محمد بن مسعود - الدمام - ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي. 20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 12:36 AM Advertisements وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد ودع الكاتب والصحفي السعودي الدنيا وفارق الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء، وكتابة عديد المقالات، التي تعنى بالشأن العام، حيث كانت كتاباته تحظى بمتابعة كبيرة من قِبل الجمهور السعودي. الكلمات المفتاحية ، وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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