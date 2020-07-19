السعودية | أسعار السلع الإنشائية خلال النصف الأول .. الحديد الأكثر ارتفاعا بـ 4.2 %

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سجل متوسط أسعار المواد الإنشائية ارتفاعات متفاوتة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، إذ راوحت نسب الارتفاع ما بين 0.2 حتى 4.2 في المائة.

ووفقا لـ “الاقتصادية” جاء “الحديد” أكثر السلع الإنشائية ارتفاعا في الأسعار، إذ ارتفع متوسط سعره من بداية عام 2020 حتى نهاية يونيو 2020 بنسبة 4.2 في المائة بما يعادل 104.8 ريال.

وبلغ متوسط سعر الحديد خلال يونيو 2020 نحو 2574.4 ريال، مقارنة بمتوسط سعره في ديسمبر البالغ نحو 2469.6 ريال.

وعلى صعيد الأداء الشهري، تراجع متوسط أسعار الحديد 3.4 في المائة بما يعادل 89.7 ريال، حيث كان يبلغ متوسط أسعاره في يونيو 2020 نحو 2664.1 ريال.

ثانيا، جاءت “الخرسانة الجاهزة” بارتفاع متوسط سعر المتر المكعب 2.9 في المائة بما يعادل 5.2 ريال من 177.4 ريال للطن كمتوسط ديسمبر الماضي إلى 182.6 ريال كمتوسط يونيو 2020.

وشهريا، تراجع سعر المتر المكعب 0.1 في المائة بما يعادل 0.1 ريال، إذ كان يبلغ متوسط سعر المتر المكعب نحو 182.7 ريال في مايو.

وحلت ثالثا “الأخشاب”، التي ارتفع سعر المتر المكعب الواحد منها 1.9 في المائة بما يعادل 51.3 ريال للمتر المكعب الواحد، إذ كان يبلغ متوسط سعر ديسمبر 2019 نحو 2642.3 ريال، وارتفع إلى 2693.6 ريال في يونيو 2020.

ورابع المواد الإنشائية التي ارتفع متوسط سعرها “الأسمنت”، إذ سجل متوسط سعر الكيس “50 كيلو” ارتفاعا 1.2 في المائة، بما يعادل 0.2 ريال “20 هللة”، إذ كان قد بلغ متوسط سعر الكيس نحو 13.27 ريال في ديسمبر، وارتفع إلى 13.43 ريال في يونيو.

أما خامس المواد الإنشائية وآخرها “الكيابل”، فارتفع متوسط سعرها 0.2 في المائة بما يعادل 0.1 ريال، من 31.48 ريال في ديسمبر 2019 إلى نحو 31.54 ريال في يونيو 2020.