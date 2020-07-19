شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المحال والمراكز بتركيب منزلق لـ«ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأمهلت الوزارة المحال والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب المنزلق، مشيرةً إلى أنه في حالة مخالفة ذلك تعاقب هذه المنشأة وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على التقارير والرقابة والجولات الميدانية للفرق المختصة بالوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اتضح عدم التزام بعض المحال والمراكز التجارية بتركيب المنزلق، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية، والتي نصت في الاشتراطات العامة على " الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة لاستخدامهم، طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي، حسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة".