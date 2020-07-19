شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة والتشهير عقوبة نقل الحجاج المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج. وقالت عبر "تويتر": "عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال والتشهير بالمخالف".

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