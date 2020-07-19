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فيديو.. مدخلي ينهي فقرة مراسل بشكل طريف: الله يسامحك
بعد أن ركز بشكل كبير عن أكلات الباحة الشعبية
متابعات الخليج 365 - الباحة
أنهى مذيع قناة العربية خالد مدخلي فقرة للحديث عن إحدى قرى الباحة التاريخية، وذلك بعد أن ركز المراسل بشكل كبير عن أكلاتها الشعبية.
وأظهر فيديو للحلقة خالد مدخلي وهو ينهي الفقرة بشكل طريف بعدما قال للمراسل علي العصيمي: إنه سيعاود التواصل معه في وقت لاحق، على خلفية اندماجه مع أهل القرية في وصف المأكولات.
وظهر المراسل في الحلقة وهو يرتدي الزي الشعبي لأهل القرية، وهو أيضًا ما أثار اندهاش مدخلي، الذي أظهر حس الدعابة خلال تعليقه على ظهور العصيمي بالزي التقليدي للقرية وحديثه عن مفاجأة تتعلق بإعداد أهل القرية لوليمة من الأطعمة الشعبية.
وعلق مدخلي على ظهور المراسل وانخراطه في الحديث بقوله: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يسامحك”.
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