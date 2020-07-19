وفاة الكاتب صالح الشيحي بعد صراع مع المرض

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأحد الكاتب الصحفي صالح الشيحي، بعد صراع مع المرض، فيما نعى الوسط الإعلامي والصحفي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كتاب وإعلاميون ينعون صالح الشيحي:

وقال الكاتب صلاح الغيدان: فقدنا زميلًا عزيزًا، ولا نقول إلا إنَّا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أسرته وذويه والوسط الإعلامي، ونسأل الله أن يرحمه برحمته.. ادعوا له بالرحمة واشهدوا له بالخير.

وكتب الإعلامي عبدالله بن زنان: رحم الله الكاتب الصحفي السعودي صالح الشيحي، اللهم اغفر له وأسكنه جنات النعيم، عزائي لأسرته وأصدقائه ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى الإعلامي عبدالله المديفر بقوله: رحمك الله وغفر لك وغسلك بالماء والثلج والبرد، أحر التعازي لذوي الفقيد صالح الشيحي ومحبيه.

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من جهته، قال طارق النوفل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

وقدم نواف التمياط عزاء لأسرنه وقال: رحم الله النبيل أبا حسام وغفر له وأسكنه فسيح جناته، اللهم يمنّ كتابه ويسّر حسابه وثبّت على الصراط أقدامه، اللهم اجعل ما أصابه تكفيرًا لذنبه ورفعةً له في الدرجات وأجبر قلوب أبنائه ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة.

وقال الكاتب محمد الرطيان: بقلوب يملؤها الحزن والأسى والإيمان بقضاء الله وقدره أنعى وفاة أخي وصديقي #صالح_الشيحي الذي وافته المنية قبل قليل، أسأل الله له الرحمة والمغفرة والعزاء لنا ولأهله ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون.

في سياق متصل، كتب فايز المالكي: اللهم اغفر له وارحمه والطف بأهله ومحبيه، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيما علق الصحفي خالد مدخلي بالقول: صالح الشيحي إلى رحمة الله ومغفرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم نقه من الذنوب والخطايا واغسله بالماء والثلج والبرد، وأجبر قلوب أبنائه وأهله ومحبيه، رحمك الله يا أبا حسام.

وتوفي الكاتب صالح الشيحي مساء أمس بعد صراع مع المرض، وتقدم “متابعات الخليج 365” تعازيها لأسرته، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

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