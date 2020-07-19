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4 عقوبات على مواطن غش في تعبئة البن والعسل في حائل
بالإضافة إلى عرض كريمات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات
متابعات الخليج 365 - حائل
شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل وتبيع كريمات مقلدة في حائل.
وقالت التجارة في تغريدة لها عبر تويتر: إن المخالف يدعى مصعب بن محمد بن عبدالله المهري صاحب مؤسسة سلطان الوسام للتجارة في حائل، ويعمل في تجارة القهوة والعطارة.
ولفتت التجارة إلى أن المخالفة هي الغش في تعبئة منتجات القهوة والعسل وعرض كريمات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث أوقعت عليه 4 عقوبات وهي الغرامة المالية والسجن لمدة شهر، وأيضًا مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وأخيرًا نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
وأشارت التجارة إلى أن الحكم يحمل رقم 411122407 من المحكمة الجزائية في حائل.
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