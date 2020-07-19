من السعودية يُبرز مقومات السياحة في عسير بحلقة مميزة

2020-07-19

متابعات الخليج 365 - عسير

نالت التغطية الخاصة التي قام بها برنامج “من السعودية” في منطقة عسير الجمعة الماضية إعجاب المشاهدين وأبهرت المتابعين، حيث تم رصد الجهود المبذولة في المنطقة وإظهار مقومات السياحة العالية والجهود المبذولة للسياح والزوار، من خلال مواد تم إعدادها وتجهيزها بشكل خاص للبرنامج.

وسلطت الحلقة الضوء على مهرجان الصيف والذي حمل شعار “مرحبًا ألف.. تنزه بحذر” والذي يشمل أكثر من ٩٩ فعالية جذبت الزوار بكل مقوماتها من المنتجات الزراعية والرياضات كالدراجات والهايكينج إضافة إلى فلكلورات متنوعة، وأنشطة ثقافية وفنية ارتبطت بتراث وإرث المنطقة، تمتد لمدة شهرين كما ذكر وليد الحميدي نائب رئيس مجلس التنمية السياحية وأمين منطقة عسير.

Advertisements

واستطاع البرنامج من خلال هذه التغطية أن يبرز مكامن الجمال في المنطقة وواكب الجهد الكبير لتقديم جميع الخدمات للزوار والسياح.

الجدير بالذكر أن البرنامج من تقديم عبدالعزيز القحطاني ونهى الحربي، ومن إخراج محمد الخثران، ورئيس تحرير البرنامج راشد إبراهيم.

المزيد

جديد الأخبار