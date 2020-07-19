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القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية

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2020-07-19

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية

الباحة سجلت أقل درجة حرارة بـ 30 درجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المدن والمحافظات التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الأحد في المملكة.

وقالت الأرصاد: إن القيصومة سجلت أعلى درجة حرارة بـ49 درجة مئوية، تليها الدمام ورفحاء؛ حيث سجلتا 47 درجة مئوية، ثم الأحساء 46 درجة مئوية، ثم القصيم حيث سجلت 45 درجة مئوية.

أما عن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في المملكة، فكانت للباحة التي سجلت أقل درجة حرارة بـ30 درجة مئوية، تليها أبها وخميس مشيط بـ32 درجة مئوية.

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طقس الغد: 

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي الممتد من الليث إلى جازان.

كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المملكة (الربع الخالي) ومنطقة نجران، كذلك على مرتفعات عسير وجازان الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.

درجات الحرارة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا بحسب الأرصاد، فتسجل مدينة الأحساء أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 21 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في .



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