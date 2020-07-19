إغلاق 5 محلات في الشقيق وتسجيل 23 مخالفة

2020-07-20

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - الشقيق

نفّذت ببلدية الشقيق التابعة لأمانة منطقة جازان، اليوم، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والمطاعم بالمركز والقرى التابعة له، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، ولتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

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مواد غذائية فاسدة:

وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، أن الفرق الرقابية صادرت 45 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أغلقت 5 محلات تجارية وسجلت 23 مخالفة على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحلات أخرى.

جولات مستمرة:

وأكد رئيس البلدية أن الجولات التفتيشية مستمرة من خلال مراقبي البلدية؛ بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية، داعيًا جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

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